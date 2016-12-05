Глава ВВС США назвала Россию «угрозой номер 1»

В преддверии рассмотрения военного бюджета США представители американских силовых элит указывают на связанные с Россией политические риски. «Россия – это угроза номер один для США. У нас много угроз, с которыми нам приходится иметь дело, но Россия может представлять для США реальную угрозу из-за ядерного аспекта», - заявила в интервью Reuters глава ВВС США Дебора Джеймс на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана.

Ранее ответственный за закупки вооружений в Пентагоне Фрэнк Кендалл также указал на рост угроз со стороны России, поведение которой, по его словам, становится все более агрессивным.

Министр обороны США Эштон накануне также заявлял, что Москва нарушает договор о контроле над вооружением и «бряцает ядерным оружием». При этом он уточнил, что вражды с Россией Пентагон не хочет, но будет защищать интересы своих союзников.

В настоящее время Пентагон завершает оценку безопасности для избранного президента США Дональда Трампа, который обещал как расширить расходы страны на оборону, так и выстраивать более тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

По данным Associated Press в этом году конгресс может отправить на подпись президенту законопроект, предполагающий, в частности, создание специального межведомственного органа, который будет заниматься борьбой с «тайным влиянием» со стороны России на граждан и правительства других государств. В начале декабря инициативу одобрила Палата представителей.