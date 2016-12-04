Пентагон: мы не хотим вражды с Россией, но будем защищать своих союзников

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Пентагон не хочет вражды с Россией, но будет защищать интересы своих союзников. «Мы не стремимся к вражде с Россией. Но не надо заблуждаться: мы будем защищать наших союзников, принципиальный международный порядок и позитивное будущее», – цитирует Картера CNN.

Он также заявил, что «агрессия и провокации с российской стороны, очевидно, обусловлены ложными амбициями и обидами». Картер отметил, что Москва нарушает договор о контроле над вооружением и «бряцает ядерным оружием».

При этом глава Пентагона отметил заслуги НАТО, заявив, что альянс «будет иметь решающее значение» для защиты от вновь возникающих угроз в Тихоокеанском регионе. «Мы будем противостоять российской агрессии и готовы к длительному соперничеству», – заключил Картер.