Путин: Россия превосходит любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя

Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться не стоит с целью не допустить изменения подобной ситуации, заявил президент России Владимир Путин.

«На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

«В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что, если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий», – отметил Путин.

Путин поставил перед Минобороны задачи по дальнейшему укреплению ядерной триады, совершенствованию систем разведки и связи.

«Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствованию системы СПРН, в Воздушно-космических войсках и еще больше – на море, в Сухопутных войсках», – заявил Путин.