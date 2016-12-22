Шойгу: операция ВС России в Сирии помогла прервать цепь цветных революций

Операция ВС России в Сирии способствовала решению ряда геополитических задач – в частности, позволила прервать цепь «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Африке. Это сказано в итоговом докладе, который министр обороны Сергей Шойгу представил верховному главнокомандующему на коллегии ведомства. Пресс-релиз с кратким содержанием доклада поступил в редакцию «Ведомостей».

Также, по словам министра, в результате действий российских военных террористам в Сирии был нанесен существенный ущерб и остановлено их распросторанение в регионе, были нарушены финансовая подпитка бандформирований и система их ресурсного обеспечения, был предотвращен распад сирийского государства. Также благодаря этой операции был запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, говорится в докладе.

По словам Шойгу, российские самолеты совершили в Сирии около 19 000 вылетов и в результате было убито 35 000 боевиков и уничтожено 1500 единиц техники.