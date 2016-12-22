Шойгу сообщил об уничтожении 35 000 боевиков в Сирии

Российские Воздушно-космические силы совершили в Сирии около 19 000 вылетов, уничтожено 35 000 боевиков и 1500 единиц техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 000 боевиков, в их числе 204 полевых командира», – сказал Шойгу на коллегии Минобороны в четверг.

По словам министра, всего ВКС РФ совершили 18 800 вылетов, нанеся 71 000 ударов по террористам.

«У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 000 единиц стрелкового оружия», – сказал министр.