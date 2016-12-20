Эрдоган: Турция и Россия продолжат расширять сотрудничество по Сирии

В Москве и Анкаре твердо намерены сохранить курс на интенсивное сотрудничество и после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с господином Путиным занимаем общую позицию, которая заключается в том, что наше сотрудничество с Россией, в особенности по Сирии, не будет пущено под откос этой атакой», - сказал он в Стамбуле.

19 февраля на открытии фотовыставки в Анкаре произошло нападение на российского посла Андрея Карлова. От полученного огнестрельного ранения в спину дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, был уволен из полиции, уничтожили в результате спецоперации. В момент убийства нападавший кричал: «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!»

В МИДе назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.