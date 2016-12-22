Россия подарит Сербии шесть МиГ-29 и танки – СМИ

Сербия получит от России в безвозмездном порядке шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 легких бронеавтомобилей БРДМ-2, сообщило агентство Tanjug со ссылкой на премьер-министра Сербии Александара Вучича. В среду, 21 декабря, Вучич встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Однако Сербия оплатит трехэтапную модернизацию истребителей до нужных стандартов - она обойдется стране от 180 до 230 млн евро. «Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около 600 млн евро», - приводит агентство слова премьер-министра Сербии.

По мнению Вучича, договоренности несравненно повысят возможности сербской армии. «Мы также получаем в дар 30 танков Т-72 С, 30 разведывательных бронемашин БРДМ-2 и крупнокалиберные пулеметы 14,5 мм», - сообщил Вучич.

По словам премьер-министра, соглашение о поставке самолетов должно быть подписано до пятницы. МиГ-29 могут быть переброшены в Сербию уже в марте 2017 г., но тогда их модернизация будет проходить на месте силами российских специалистов. Альтернатива - поставка уже модернизированных самолетов в сентябре-октябре. Вучич отметил, что Сербия попросила Россию оснастить самолеты самыми современными ракетами, состоящими на вооружении в России.

Как отмечает Tanjug, на встрече также обсуждался вопрос о системах ПВО «Бук-М1», «Бук-М2» и о зенитном пушечно- ракетном комплексе «Тунгуска». «Мы и сегодня могли взять "Бук-М1" и "Бук-М2" по рыночным ценам. Но на данный момент у нас нет таких денег (500 млн евро), лучше мы дождемся 2018 г.», - приводит агентство слова Вучича.