Асад назвал освобождение Алеппо победой для России

Взятие Алеппо сирийскими войсками является победой для союзников Дамаска, в том числе для России и Ирана, передает Reuters заявление президента Сирии Башара Асада.

Асад также заявил, что взятие города является «основополагающим шагом на пути к уничтожению терроризма на всей территории Сирии» и создает «условия для завершения [гражданской] войны».

13 декабря было объявлено о полном контроле сирийской армии над Алеппо. Битва за Алеппо между сирийской армией, которую в течение последнего года поддерживали российские ВКС, и вооруженной оппозицией продолжалась более четырех лет, а осада Алеппо началась более двух лет назад.