Сноуден находится «в контакте» с российскими спецслужбами – доклад Конгресса

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, проживающий в России с 2013 г., контактировал с представителями российских разведывательных ведомств, сообщает CNN. Телекомпания ссылается на 33-странчный доклад Постоянного комитета по разведке Палаты представителей, в который входят представители обеих партий. По данным Reuters, доклад, в котором 37 страниц, был составлен еще в сентябре.

Большая часть раздела доклада об иностранном влиянии засекречена. Из открытой части следует, что зампред комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич «публично признал, что Сноуден делился разведданными» с представителями российского правительства.

Из доклада следует, что Пентагон обнаружил 13 новых обстоятельств, представляющих «высокие риски», связанные с разоблачениями Сноудена. Если информация, которой он располагает, попадет в руки Пекина или Москвы, по 8 из 13 пунктам американские военные будут подвергаться опасности.

Сноуден отрицает связь с российскими спецслужбами.