Трамп заявил о нежелании видеть знаменитостей на своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на своей инаугурации простых людей, а не знаменитостей. «Так называемые знаменитости из списка "А" ждут билета на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари [Клинтон], НИЧЕГО. Я хочу [видеть] НАРОД!» – написал Трамп в Twitter.

Таким образом политик намекнул на то, что его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон поддерживали многие знаменитости, но в итоге ей не удалось одержать победу.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 г. Пока избранный президент собирает команду. Ранее стало известно, что миллиардер Карл Айкан будет отвечать у Трампа за пересмотр регулирующих норм. А вновь созданный национальный совет по торговле возглавит экономист Питер Наварро.