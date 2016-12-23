Минздрав прокомментировал возможность продажи спиртовых настоек только по рецептам

Из региональных аптек спиртсодержащие препараты изымать не будут, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как передает ТАСС, федеральный Минздрав договорился об этом с регионами после сообщений в СМИ о том, что в Воронежской области «аптеки стали страховаться» и изымать такие препараты из обращения. «Никакого изъятия больше не будет. Препараты будут в аптечной сети», - пообещала министр.

Вопрос об ограничении продаж таких средств, чтобы их отпускали только по рецептам, еще не решен, добавила она. Она напомнила, что для пожилого населения эти препараты имеют большое значение и что по ним «есть четкие показания для большого количества людей».

22 декабря вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что спиртсодержащие лекарства, такие, как валокордин и настойка боярышника, должны продаваться в аптеках только по рецепту. Это заявления он сделал в связи с массовым отравлением в Иркутске суррогатом парфюмерного средства «Боярышник», в котором оказался метанол. По последним данным областного минздрава, умерли 75 отравившихся. Про валокордин Хлопонин заявил, что этого средства для улучшения самочувствия человека нужно не более 40 капель, а в пузырьке их 4000. «Зачем это продавать в таре, которая 500 мг, или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», - сказал вице-премьер. Он заверил, что правительство будет контролировать оборот таких препаратов и не допустит очередей в аптеках.

Скворцова отметила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава, регулирующие отпуск спиртсодержащих настоек в аптеках. «Мы начали принимать меры в 2014 г., когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент - это количественный учет препаратов: не более двух баночек в одни руки», - пояснила Скворцова.