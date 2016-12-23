Трамп прокомментировал послание от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу проинформировал о том, что получил послание от президента России Владимира Путина.

«Очень приятное послание от Владимира Путина. Его мысли настолько правильны. Я думаю, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями, и мы не должны идти по другому пути», - говорится в заявлении Трампа, распространенном после получения послания.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что Владимир Путин отправил избранному президенту США поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года. По словам Пескова, в этом послании президент России «выразил надежду на налаживание двусторонних отношений».