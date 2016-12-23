Захватчики ливийского самолета использовали муляжи оружия

Захватчики самолета А320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways использовали муляжи вместо оружия, сообщил в пятницу глава правительства Мальты Джозеф Мускат.

«Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, представители авиакомпании Afriqiyah Airways заявили, что похитители изначально планировали добраться до Рима, но самолет приземлился на Мальте из-за нехватки топлива.

В пятницу в небе над Ливией был угнан пассажирский самолет, позже он совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров и семеро членов экипажа. Затем двое угонщиков отпустили всех пассажиров и часть членов экипажа и потребовали создания в Ливии каддафистской партии. После этого они отпустили оставшихся заложников и сдались властям Мальты.