Захватчики ливийского самолета сдались властям в аэропорту Мальты

Двое террористов, захвативших в пятницу, 23 декабря, самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, вышли из него вместе с последними членами экипажа. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Премьер добавил, что угонщики тут же сдались властям. Силы правопорядка обыскали их и взяли под стражу, отмечает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщали, что один из угонщиков заявил, что является главой каддафистской партии. Вместе с сообщником он требовал официального признания этой партии в Ливии и освобождения из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 г. Он погиб в ходе восстания в 2011 г., которое привело к его свержению.

Пассажирский лайнер Airbus A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, летевший из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны Триполи, был захвачен и посажен на Мальте ранее в пятницу. На борту самолета находились 111 пассажиров – 82 мужчины, 28 женщин и младенец, а также семь членов экипажа. Через какое-то время после захвата угонщики осободили почти всех пассажиров и экипаж.