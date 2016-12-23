Путин и Эрдоган обсудили расследование убийства посла России и освобождение Алеппо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора проинформировал президента России Владимира Путина о ходе расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает в пятницу пресс-служба главы российского государства.

«Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу», - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили положение в Сирии. «С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию», - говорится в сообщении Кремля.