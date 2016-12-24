В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем

В Благовещенском районе Амурской области началось строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян», – сказал собеседник агентства.

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. Планируется, что пограничный мостовой переход будет построен за три года, в 2019 г. Строительство должно было начаться еще в июле 2016 г.