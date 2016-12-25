СКР возбудил дело по факту нападения на полицейских в Махачкале

СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

По версии следствия, 25 декабря 2016 г. около 1.00 трое неизвестных на автомобильной дороге Махачкала – Каспийск остановили автомобиль «ВАЗ 21010» под управлением полицейского, в котором находились еще трое сотрудников полиции.

«Вооруженные мужчины произвели выстрелы из находившегося при них огнестрельного оружия в сотрудников правоохранительного органа и скрылись. От причиненных огнестрельных ранений двое полицейских скончались, третий госпитализирован, а четвертый полицейский не пострадал», – сообщили в СУ СКР.

Позже в Дагестане произошло еще одно нападение на полицейских. Примерно в 2.40 неизвестный обстрелял пункт полиции, расположенный у въезда в город Кизилюрт. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительного органа нет.