Нетаньяху вызвал в МИД послов стран СБ ООН в связи с резолюцией о поселениях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в министерство иностранных дел послов стран - членов Совета Безопасности ООН, поддержавших резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность на территории Палестины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Нетаньяху.

«Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран - членов СБ ООН, проголосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что речь идет о тех странах, «у которых есть дипотношения с нашей страной». Встречи будут проходить в индивидуальном порядке.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях. Проект резолюции поддержали 14 членов СБ ООН, включая Россию, США воздержались. Израиль отказался выполнять положения документа.

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