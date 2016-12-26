Минтранс не видит необходимости в усилении мер безопасности в аэропортах

Министр транспорта Максим Соколов не считает нужным принимать «какие-то особые дополнительные» меры безопасности в аэропортах России в связи с катастрофой Ту-154 в Сочи. Это сообщает «Интерфакс». «Безопасность аэропортов обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом РФ, международной организацией ИКАО, – сказал он. – Эти требования достаточно строгие, они соблюдаются всеми аэропортами». Необходимые проверки проводятся регулярно, добавил руководитель Минтранса.

«Все необходимые для анализа причин катастрофы действия будут произведены и в случае обнаружения крупных обломков самолета будет задействована необходимая техника», – заверил министр.

Ту-154 Минобороны разбился в Черном море утром в воскресенье вскоре после взлета. Погибли 92 человек – восемь членов экипажа, артисты Ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Версия теракта пока считается маловероятной, хотя и отрабатывается следствием. Военные также отвергают версию неисправности самолета.