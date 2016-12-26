Заснятая камерами вспышка в Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154 – «Интерфакс»

Попавшая на записи камер наружного наблюдения вспышка над Черным морем рядом с аэропортом Сочи не связана с крушением Ту-154 Минобороны, заявил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. О существовании такой записи в воскресенье сообщили СМИ и соцсети. В штабе записи вспышки внимательно изучили, сказал собеседник агентства.

«Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», – заявил он. Предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация вплоть до взрыва, он назвал преждевременными.

«На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», – сказал собеседник агентства.