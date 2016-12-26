Песков: версия о теракте в связи с крушением Ту-154 не получает развития

Версия о теракте при крушении Ту-154 в районе Сочи пока не получает развития, как и другие версии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не получает развития ни одна из версий», – уточнил он. Песков напомнил, что министр транспорта Максим Соколов говорил накануне, что рассматриваются все версии. Пока рано о чем-то утвердительно говорить, но версия о теракте не в первых рядах, отметил он.

Он также добавил, что вопрос о приостановке эксплуатации Ту-154 нужно адресовать авиационным властям и в Минтранс.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 минут после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты Ансамбля им. Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и девять представителей российских СМИ.