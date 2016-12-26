Российские военные обнаружили в Алеппо массовые захоронения

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения.

«Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать.Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что были обнаружены «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов».

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 декабря на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил о полном выводе боевиков из Алеппо. Министр обороны сообщил, что операция по освобождению сирийского города проходила в два этапа.

«Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - сказал глава Минобороны.

Шойгу также заявил, что «162 образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии и показали высокую эффективность». Но при этом были «выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний; до их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения», сказал министр.