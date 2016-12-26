У экс-губернатора Сахалина Хорошавина конфисковали недвижимость на 74 млн рублей

Судебные приставы взыскали в пользу государства недвижимость экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на сумму свыше 74 млн руб., сообщила официальный представитель ФССП Оксана Пулина.

В частности, по ее словам, передаче подлежал жилой дом площадью 935 кв. м, нежилое здание площадью 172 кв. м, четыре земельных участка общей площадью более 2000 кв. м, общей стоимостью более 74 млн руб.

Хорошавин был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, в 2009 г. он создал организованную преступную группу, в состав которой вошли бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник Хорошавина Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 гг., по данным СКР, члены группы в различном составе получили от восьми предпринимателей, работающих сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц. Взятки получались от предпринимателей, исполняющих госконтракты, а также получающих меры государственной поддержки.

Общая сумма взяток, вменяемых фигурантам, превышает 522 млн руб., свыше 77 млн из которых были легализованы путем зачисления на банковские карты и конвертирования их в валюту.