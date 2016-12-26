Перегруз назван одной из возможных причин катастрофы Ту-154 Минобороны

Перегруз рассматривается в числе версий катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем наряду с отказом техники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «на данном этапе версия теракта практически исключена». «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию», - отметил источник.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту. Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность. «Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», - подчеркнул источник.

Касаясь версии некачественного топлива, он указал на то обстоятельство, что «одновременно с рухнувшим самолетом в сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты». «Если бы дело было в некачественном топливе, то наверняка были бы рекламации от других кампаний, чьи самолеты заправились тем же топливом и не имели с этим проблем», - сказал источник.

Ранее ФСБ России официально сообщило, что «по информации Минобороны, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты)». «Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», - заявили в ЦОС ФСБ. Отдельно ФСБ сообщило, что располагает видео крушения, снятым с видеорегистратора автомобиля.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая членов экипажа, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря в 1,5 км от побережья.