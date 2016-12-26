ФСБ назвала рабочие версии катастрофы Ту-154

Объявлено, что пока нет никаких признаков, что это мог быть теракт

ФСБ назвала четыре основные рабочие версии крушения Ту-154 Минобороны. Это «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», - цитирует «Интерфакс» сообщение Центра общественных связей ФСБ. Установлено, что на борту было 150 кг грузов, в том числе продукты и медикаменты, но среди них не было грузов военного и двойного назначения или пиротехники. Также из сообщения следует, что посадка лайнера в Сочи была незапланированной, предполагалось, что он дозаправится в Моздоке, но там в ночь на воскресенье были неблагоприятные метеоусловия и борт перенаправили в Адлер. По приземлении самолет был взят под охрану военными и пограничниками, во время дозаправки на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни, а из самолета выходили командир экипажа и бортинженер, чтобы проконтролировать дозаправку.

Ранее версию теракта называли маловероятной и военные, и Минтранс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник днем сказал, что пока «не получает развития ни одна из версий» и версия теракта не в первых рядах. Военные также отвергали возможность неисправности самолета, который, хотя и не новый, имел запас летного ресурса и прошел несколько капитальных ремонтов.

Следствие установило очевидцев падения самолета и изучает запись видеорегистратора, сообщила также ФСБ. В воскресенье СМИ сообщили, что камеры наружного наблюдения сняли вспышку над Черным морем рядом с аэропортом Сочи. Источник «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сказал, что вспышка произошла через полчаса после исчезновения самолета с экранов радаров и не связана с крушением. В штабе записи вспышки внимательно изучили, добавил он. Предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация вплоть до взрыва, он назвал преждевременными: «Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать».

Катастрофа Ту-154 Минобороны

Нина Зотина / РИА Новости 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. Об этом сообщили в военном ведомстве 1/9 Нина Зотина / РИА Новости В Минобороны сообщили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-100 м обнаружены фрагменты корпуса Ту-154 2/9 Нина Зотина / РИА Новости Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе 3/9 Нина Зотина / РИА Новости Спасатели выносят на берег найденные в море фрагменты и вещи 4/9 Нина Зотина / РИА Новости Жители Сочи наблюдают за поисковой операцией 5/9 Минобороны России На сайте военного ведомства опубликован список пассажиров Ту-154 6/9 Виталий Белоусов / РИА Новости На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На фото журналисты у здания Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в Москве 7/9 Дмитрий Петроченко / ТАСС Самолет Ту-154Б2 был произведен в 1983 г. и эксплуатировался 223-м летным отрядом Минобороны, который занимается перевозками пассажиров в интересах военного ведомства. На фото самолет на аэродроме Чкаловский (снимок из архива 15.01.2015 г.) 8/9 Kazbek Basayev/ Reuters Аэродром в Сочи, откуда выполнял рейс Ту-154 9/9

Ранее сообщалось, что Ту-154 не вышел на связь, когда находился на расстоянии 6250 м от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта. Корпус лайнера водолазы нашли в понедельник днем на расстоянии 1,7 км от берега на глубине 27 м, сообщил источник «Интерфакса». До этого его обнаружил сонар. По предварительным данным, самолет сильно поврежден. По словам собеседника агентства, на месте обнаружения самолета выставлен радиобуй, зона поисковой операции локализована. Черные ящики самолета, которые, по сведениям «Коммерсанта», не были оснащены радиомаяками из соображений секретности, на 14.30 мск не были найдены. Утром Минобороны сообщало, что найдены отдельные фрагменты корпуса самолета, тела 11 человек и 154 фрагмента тел, поиски затруднял сложный рельеф дна и большой диапазон глубин. По сведениям ТАСС, фюзеляж находится на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.

На нескольких погибших пассажирах, но не на всех были надеты спасательные жилеты, сообщил «РИА Новости» источник, информированный о ходе поисковой операции. По его словам, это означает, что люди в жилетах готовились к эвакуации.

Минобороны России вскоре опровергло слухи о спасательных жилетах на пассажирах разбившегося Ту-154. «Все слухи, со ссылкой на анонимные источники, о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

На самарском ОАО «Авиакор - авиационный завод» следователи изъяли документы по упавшему Ту-154, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Русские машины». «Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету, оказывают следователям максимально возможное содействие», - заверил представитель предприятия и объяснил, что изучение технической документации в подобных случаях является стандартной процедурой.

Минобороны ранее сообщало, что погибший самолет был выпущен в 1983 г., последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 г., а в сентябре 2016 г. проводилось его плановое обслуживание. Борт принадлежал 223-му летному отряду Минобороны, который эксплуатирует пассажирские самолеты в интересах военного ведомства. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, самолет имел значительный – более половины от назначенного – запас летного ресурса (количество взлетов, посадок и летных часов) и достаточный запас календарного ресурса (срок, в течение которого допустима эксплуатация). В гражданских авиакомпаниях эта модификация давно не эксплуатируется, но у военных налет гораздо ниже, чем в коммерческих авиалиниях, пояснял он.

Самолет не был перегружен, а при выруливании на взлетно-посадочную полосу перед взлетом серьезных нештатных ситуаций не было, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные источники и на выложенные в интернет фрагменты переговоров экипажа с диспетчером. Через 2 минуты 44 секунды после взлета диспетчер сообщила экипажу о встречном самолете, который шел на посадку. Транспортник подтвердил получение команды, но через считанные секунды не ответил на вызов встречного борта, пишет газета. После этого Ту-154 стали вызывать на всех частотах, но он не отвечал и пропала его отметка на экранах радаров.

Летавший на Ту-154 пилот рассказал, что за это время экипаж должен был выключить фары, убрать шасси, а также закрылки – сначала наполовину, до 15 градусов, а при достижении скорости 360 км/ч – полностью. За первые две минуты самолет должен был быть переведен из взлетной в полетную конфигурацию и продолжить набор высоты 1200–1500 м. Этот этап взлета собеседник издания считает относительно спокойным. Опрошенные «Коммерсантом» военные летчики не исключают версию теракта. Но высокопоставленный источник газеты в силовых структурах объяснил, что за каждым российским самолетом, летящим в Сирию, следят союзники и военные стран НАТО: «Даже если бы мы захотели утаить теракт на борту, его бы зафиксировали и тут же предали огласке наши соседи по региону». Он добавил, что самолет не ударился о воду, а нырнул, уйдя на дно относительно целым, что, по его словам, также свидетельствует об отсутствии внешнего воздействия. Масляные пятна стали появляться на поверхности воды в месте крушения только к полудню, а багаж и фрагменты тел и обшивки стали всплывать еще позднее, добавил он, на большую площадь их разнесло течением.