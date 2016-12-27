Свидетельские показания в деле о крушении Ту-154 говорят об ошибке пилота или техники

В уголовном деле о крушении Ту-154 Минобороны над Черным морем появились первые свидетельские показание. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близких к расследованию собеседников, одним из очевидцев трагедии стал сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который в момент аварии находился на катере в акватории Сочи. По его словам, самолет, вылетевший из Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться, как если бы хотел сесть на воду. При этом Ту-154 шел на небольшой скорости с задранным вверх носом. Его полет закончился, когда самолет задел поверхность воды хвостом. Тот при ударе отвалился, а борт затонул.

Такое положение самолета в пространстве, по словам экспертов, было бы возможно при выведении его на закритические углы атаки. При попытке пилотов слишком интенсивно поднять машину вверх подъемная сила, действующая на крылья, могла исчезнуть и самолет - упасть.

Не исключена также версия о перегруженности самолета. Издание отмечает, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой». Возможно также нарушение центровки самолета его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины и внезапное падение тяги двигателей.

От террористической версии эксперты пока также не отказываются, хотя и не считают ее приоритетной. Исключить ее вероятность можно будет лишь после изучения данных самописцев.

По словам участников поисковой операции, им удалось обнаружить как целые тела, в том числе командира экипажа но и более сотни фрагментов. Ни на них, ни на обломках самолета следов взрывчатки не обнаружено.