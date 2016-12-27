Турецкий суд запретил публикации о расследовании убийства российского посла – Anadolu

Суд Анкары наложил запрет на освещение в СМИ хода расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в суде. Суд учел ходатайство прокуратуры и запретил распространение видеозаписей с места преступления, а также информации о подозреваемых, которые могли быть связаны с убийцей. Мораторий вводится на время расследования.

Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки о России в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был убит. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт.