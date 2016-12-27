Найден черный ящик с Ту-154 - ТАСС

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море найден один из бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», - сказал источник. Данных о состоянии самописца пока нет. «Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», - пояснил собеседник агентства.

В районе крушения самолета за прошедшую ночь найдены тела трех погибших и «большое количество останков», сообщил собеседник агентства.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Никто из находившихся на борту 92 человек не выжил. Приоритетными остаются версии об ошибке пилота и технической неисправности самолета. Версия теракта рассматривается, но не является основной.