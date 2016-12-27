Минобороны: Параметрический самописец Ту-154 поднят на поверхность

На месте крушения Ту-154 Минобороны найден и поднят на поверхность параметрический самописец. Как сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе, визуально состояние самописца хорошее. Уже во вторник его доставят в Москву на расшифровку.

Местонахождение второго черного ящика также установлено, и его тоже могут скоро поднять.

«В 5.42 по московскому времени на удаленности 1600 м от берега на глубине 17 м телеуправляемым аппаратом Falcon обнаружен основной бортовой самописец», – вскоре подтвердил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. В ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации доставит черный ящик в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил на расшифровку.

Ранее во вторник об обнаружении одного из черных ящиков самолета сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства также сообщил, что за ночь были найдены тела трех погибших и «большое количество останков» и что основной версией крушения считается попадание посторонних предметов в двигатель.