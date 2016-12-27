В районе крушения Ту-154 обнаружили тела 12 погибших

По состоянию на утро вторника в районе крушения самолета Ту-154 обнаружено 12 тел и 156 фрагментов тел погибших, сообщили «Интерфаксу» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным военного ведомства, водолазы со спасательного судна «Эпрон» обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего.

Накануне «Интерфаксу» в Минобороны РФ сообщили, что тело одного пассажира опознано родственниками.

Кроме того, на месте крушения Ту-154 Минобороны найден и поднят на поверхность параметрический самописец. Местонахождение второго черного ящика также установлено, и его тоже могут скоро поднять.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.