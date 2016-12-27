Кириенко назначен председателем наблюдательного совета «Росатома» вместо Грызлова

Председателем набсовета ГК «Росатом» вместо Бориса Грызлова назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, следует из указа на сайте Кремля.

«Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Кириенко С. В. (председатель наблюдательного совета), освободив от этих обязанностей Грызлова Б. В.», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.