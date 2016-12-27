Мусоросжигательный завод могут построить на Южном берегу Крыма

Строительство мусоросжигательного завода на Южном берегу Крыма позволит решить мусорную проблему полуострова, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

«Хотелось бы обратить внимание на Крым. Там скопилось огромное количество отходов, и с учётом все возрастающего, и это хорошо, потока туристов, на мой взгляд, созрела уже необходимость аналогичный завод строить и в Крыму», – сказал Иванов.

Ранее он отметил, что госкорпорация «Ростех» планирует построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье, а также один в Татарстане.

По словам спецпредставителя, находящийся на Южном берегу Крыма, в районе Ялты так называемый Гаспринский полигон производит ужасающее впечатление.

«Я с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Республики Крым) уже говорил на этот счет. Он тоже готов приступить к планированию и строительству именно такого завода на Южном берегу Крыма», – добавил Иванов.