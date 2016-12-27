Премьер Израиля поручил заморозить связи с посольствами 12 стран Совбеза ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил МИДу заморозить все рабочие отношения с посольствами 12 стран - членов Совета безопасности ООН, которые в минувшую пятницу проголосовали за антиизраильскую резолюцию и у которых с Израилем были дипломатические отношения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два высокопоставленных израильских источника. Они перечислили, что речь идет о Великобритании, Франции, России, Китае, Японии, Украине, Анголе, Египте, Уругвае, Испании, Сенегале и Новой Зеландии. По их данным, это решение было принято уже после вызова в МИД Израиля десяти послов, с которыми там провели индивидуальные беседы о резолюции. CNN считает, что решение премьера едва ли на практике скажется на сотрудничестве Израиля с другими странами, поскольку оно не касается торговли, взаимодействия в сфере безопасности и других реальных аспектов отношений.

По информации Jerusalem Post, премьер также запретил министрам правительства ездить в эти страны и отменил свою встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которую планировали провести на полях экономического форума в Давосе. В минувшее воскресенье Нетаньяху назвал принятую резолюцию ООН крайне враждебной Израилю и несбалансированной. Он выразил уверенность, что ее принятие инициировала администрация Барака Обамы, которая участвовала в координировании текста документа и обеспечила его утверждение. Днем позднее это же CNN заявил спецпредставитель Израиля в ООН Рон Дермер, который пообещал представить доказательства этих обвинений.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху также отменил визит в Израиль украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Посла Израиля Эли Белоцерковски после этого вызвали в МИД Украины, сообщала Ha'aretz. Госсекретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Андрей Заяц заявил 27 декабря, что Украина не могла воздержаться в этом голосовании и тщательно взвешивала это решение. Это сообщает УНИАН. По его словам, если бы Украина воздержалась, то все равно проиграла бы, поскольку резолюцию поддержали 13 других стран Совбеза, но еще бы и вышла из логики соблюдения международного права, к которому апеллировала с момента перехода Крыма к России.

Затем представитель МИД Израиля Эмануэль Нахшон подтвердил ТАСС, что работа правительства с посольствами этих стран будет временно ограничена. «И мы собираемся ограничить визиты представителей высокого уровня в Израиль и из Израиля в эти страны», - добавил он.

Как пишет Ha'aretz, в Израиле позицию Нетаньяху критикуют, опасаясь, что таким образом он может привести страну к изоляции. В понедельник премьер заявил, что реакция страны на агрессивную резолюцию будет жесткой, Израиль не подставит вторую щеку и даст понять миру, что требование Совбеза для него неприемлемо.