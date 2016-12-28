Прокурором Крыма назначен Олег Камшилов, работавший первым зампрокурора Москвы

Государственный совет Республики Крым согласовал назначение прокурором республики Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы.

Кандидатуру Камшилова на должность главы прокуратуры Республики Крым внес генпрокурор России Юрий Чайка.

Камшилов ранее работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Прокурором Республики Крым в 2014 г. после воссоединения региона с Россией была назначена Наталья Поклонская. В сентябре текущего года Поклонская была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России», с этого момента обязанности прокурора республики исполнял Андрей Фомин.