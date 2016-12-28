В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154 – ТАСС

В ближайшее время в Сочи проведут выкладку найденных фрагментов Ту-154 Минобороны, для нее уже готовится площадка. Это ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Сейчас собранные фрагменты самолета находятся в морском порту. По словам одного из источников, на земле будет очерчен реальный контур Ту-154 и фрагменты будут занимать свои места поэтапно, по мере их обнаружения. Выкладка необходима для выяснения обстоятельств происшедшего. «Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф», - отметили собеседники ТАСС.

Пока найдено более 1500 фрагментов, или обломков, разбившегося лайнера, около 570 уже подняты на поверхность, рассказывал ранее источник агентства. Минобороны сообщало, что подняты 12 крупных фрагментов.