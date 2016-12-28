Губернатор Подмосковья перед Новым годом будет лепить пельмени

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился своими планами на Новый год. Как передает агентство «Москва», они всей семьей собираются лепить пельмени. «Накануне Нового года мы будем лепить пельмени, по крайней мере, у нас в Сибири есть такая добрая традиция, чтобы первого и второго числа их кушать, - сказал губернатор. - У каждого своя миссия, кто-то фаршем занимается, кто-то раскатывает тесто, забавнее всего это детям. У нас в семье так заведено - 29 и 30 числа мы будем лепить пельмени, а 31 декабря - это день, когда вся семья собирается за столом, вспоминает прошедший год, готовится к встрече нового и желает друг другу добра».