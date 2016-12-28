Пока платный въезд в города Подмосковья вводить не будут

Правительство Московской области сейчас не рассматривает вопрос о вводе платного въезда в города региона, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, такой темы для Подмосковья нет и «никакой платный въезд даже близко не рассматривается». Его цитирует «Интерфакс».

Законопроект, который позволит региональным и муниципальным властям на время вводить платный въезд в города, был внесен в Госдуму правительством в апреле. Профильный комитет его поддержал, и 16 декабря законопроект был одобрен в первом чтении.

Также Воробьев заявил, что в правительстве Подмосковья создана рабочая группа по разработке удобной парковки в регионе и «в определенных местах наших городов парковка будет платной». «Это совершенно очевидно, и это поддерживают жители», - добавил он. По его словам, сначала каждый муниципалитет подготовит предложения по созданию максимального количества парковочных мест, после этого будет рассмотрен вопрос введения платности – там, где дефицит наиболее острый. Нельзя допускать парковки на газонах, бордюрах и т. д., но жесткой системы наказания за эти нарушения в области пока нет, отметил чиновник. Система а наказания за неправильную парковку и оплата парковки будут введены в будущем году.