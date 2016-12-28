Путин сделал новогодний прием «рабочим» из-за катастрофы Ту-154

Президент Владимир Путин поблагодарил гостей новогоднего приема в Кремле за напряженную и успешную работу в минувшем году. В связи с недавним крушением Ту-154 Минобороны в Сочи традиционный формат приема был изменен и принял более рабочий характер, объяснил президент.

По его словам, на недавнем совещании Совета безопасности было сказано, что 2016 г. был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015 г. «Хотя бы взять только один, но, тем не менее, важный для нас параметр – стоимость цены на нефть: она была $40, она была $51, в этом году – $40. То есть принципиально хуже, а результат – на порядок лучше, чем в 2015 г. Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть», - сказал Путин.

«Самое главное – в том, что мы чувствуем в себе силы работать, работать успешно, и делаем это, - считает он. - В значительной степени это результат тех, кто находится сегодня в этом зале, и наших коллег, которых здесь нет, которых этот зал не вмещает, это ваши подчинённые, руководители регионов и их управленческие команды. Это наш общий результат. И конечно, это результат работы всего нашего народа». Новогодний тост Путин предложил за Россию и российский народ и пожелал всем всего доброго в наступающем 2017 году.