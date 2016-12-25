Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по жертвам крушения Ту-154. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», – сказал Путин. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

Он заверил, что причины авиакатастрофы над Черным морем будут тщательно расследованы. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», – сказал президент. Он добавил, что правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, сразу после взлета, он пропал с радаров. Позже в Черном море были обнаружены обломки. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.