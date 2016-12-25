Фонд Елизаветы Глинки подтвердил ее нахождение на борту Ту-154

Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщили в ее фонде «Справедливая помощь». «Вечером 24 декабря 2016 г. исполнительный директор МОО “Справедливая помощь” Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО “Справедливая помощь” не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой», – говорится на сайте фонда.

Информацию также подтвердил муж доктора Лизы, адвокат Глеб Глинка. «Да, была», – сказал муж Глинки, отвечая на вопрос «Сноба», находилась ли она на борту самолета в момент крушения.

Имя Елизаветы Глинки указано в списке пассажиров Ту-154, который опубликовало Минобороны России. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Глинка не села на самолет в Сочи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, пока не будут составлены полные списки погибших.

Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 мин. после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.