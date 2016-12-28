Трамп: Администрация Обамы чинит препятствия в процессе передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Барака Обаму за недостаточно гладкий процесс передачи власти. Он написал в Twitter, что изо всех сил старается не обращать внимания на подстрекательские заявления «президента О» и на «преграды». «Думал, что это будет гладкий переходный период, - НЕТ!», - добавил он.

После победы Трампа на выборах 8 ноября президент Обама принял его в Белом доме, они проговорили 90 минут вместо 15 и действующий президент пообещал будущему организовать по возможности плавный переход власти. Обама также заявил, что готов помогать Трампу несмотря на их разногласия по целому ряду вопросов.

В минувший понедельник Обама заявил CNN, что если бы имел право баллотироваться в президенты в этом году, то победил бы на выборах. Трамп на это написал в Twitter, что президент Обама вел предвыборную кампанию, причем лично, в очень важных штатах - и проиграл.

The Hill предполагает, что последний критический твит Трампа могло вызвать и заявление Обамы, которое тот сделал в среду на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Перл Харбор. Уходящий президент призвал США не разворачиваться и не сосредотачиваться на внутренних проблемах, вероятно, подразумевая Трампа.