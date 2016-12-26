Гингрич: Трамп отменит большую часть последних указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп в первые дни после инаугурации может отменить 70% последних указов действующего президента Барака Обамы, заявил в интервью Fox News бывший спикер конгресса, соратник Трампа, Ньют Гингрич. «Я считаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы», - сказал он. Последние указы действующего лидера Гингрич охарактеризовал как «отчаянное безумие» и сравнил их с «куклой, из которой выпустили воздух, и она все сдувается и сдувается».

Трамп намерен отменить и те указы Обамы, которые объективно пересмотру не подлежат, отметил Гингрич. В этом и избранному президенту помогут «умные юристы» и политическая гибкость. «Мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут Трампу добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате», — сказал экс-спикер.

20 декабря Обама на неопределенный срок запретил продажу новых разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана. Как следует из указа, решения главы государства могут быть пересмотрены не чаще, чем раз в пять лет. То есть Трамп, обещавший отрасли ослабление регулирования. мог бы это сделать лишь в случае своего переизбрания.

После этого Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир. Документ предполагает введение санкций в отношении граждан других государств, причастных к коррупции или нарушению прав человека. До сих пор акт действовал только в отношении России.