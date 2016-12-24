Обама распространил «закон Магнитского» на все страны

Президент США Барак Обама подписал закон о финансировании и направлениях политики министерства обороны страны на 2017 г., который среди прочего предполагает введение санкций в отношении граждан других государств, причастных к коррупции или нарушению прав человека.

Речь идет о глобализации «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который был принят Конгрессом США в декабре 2012 г.

Раньше закон распространялся только на граждан России, виновных, по мнению Вашингтона, в нарушении прав человека. Лицам, попавшим под санкции, закрыт въезд в США, любая их собственность на территории США и счета в банках, при наличии таковых, замораживаются.