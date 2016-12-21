Обама запретил нефтяные разработки арктического шельфа и Атлантики

Президент США Барак Обама запретил на неопределенный срок продажу новых разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. Это совместная инициатива лидеров США и Канады. Под запрет попадает геологоразведочная деятельность на площади 46,5 млн га (115 млн акров) в федеральных водах Аляски в Чукотском море и большая часть моря Бофорта, а также 1,5 млн га (3,8 млн акров) в Атлантике от Новой Англии до Чесапикского залива.

За месяц до завершения своих полномочий в качестве президента Обама издал указ, действие которого избранный лидер США Дональд Трамп, вероятно, сможет отменить в случае избрания на второй срок – не ранее, чем через пять лет. Именно с такой периодичностью могут пересматриваться постановления действующего президента США, указывается на сайте Белого дома. Накануне о подготовке этого решения сообщал Bloobmegr. Агентство отмечало, что в законодательстве процедура отмены подобных решений главы государства не прописана. Ранее Трамп обещал сделать США «энергетически независимой» страной и смягчить регулирование отрасли.

Обама воспользовался положением закона 1953 г., дающим президенту полномочия по выводу территорий из зон разрешенной разработки нефти и газа. До сих пор этот закон применялся в ограниченных ситуациях, например, для обеспечения вечной защиты коралловых рифов или лежбищ морских млекопитающих. Привязка указа к федеральному закону осложняет процедуру его отмены, отмечает CNN. Пересмотр этого решения будет юридически гораздо труднее, чем если бы действующий президент опирался лишь на возможности исполнительной власти. «Это решение имеет силу закона. У будущего президента не будет полномочий игнорировать его», - уверен собеседник телекомпании.

Представители нефтяной промышленности осудили указ Обамы. Директор по добыче American Petroleum Institute Эрик Милито высказал надежду, что администрация Трампа сможет использовать президентский меморандум для отмены принятого решения, сообщает Reuters.