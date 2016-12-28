Журналистка NYT настаивает на точности цитат в статье о допинге в России

Записавшая интервью с и. о. гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналистка The New York Times Ребекка Руиз настаивает на корректности всех приведенных в публикации цитат. Ранее она написала в статье, что это первый официальный случай, когда российские чиновники признают, что сговор в допинговой сфере был. Анцелиович и отдельно РУСАДА заявили, что цитаты вырваны из контекста и их смысл искажен.

«Отвечая на комментарии Кремля», Руиз написала в Twitter: «Все цитаты в нашей сегодняшней публикации верны». «Российские чиновники заявили мне, что больше не оспаривают существование системы по раздаче допинга, оспаривают только, что эти схемы поддерживает государство», - добавила она. По ее словам, она обратилась за подтверждением данной информации к руководителю Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталию Смирнову и тот ответил, что все корректно.

Из публикации следует, что Анцелиович заявила газете, что при подготовке к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа». По ее словам, «это был институциональный сговор». Она добавила, что была «шокирована» этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком.

О том, что слова Анцелиович были «искажены и вырваны из контекста», заявило РУСАДА. По версии агентства, и. о. гендиректора сделала замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 г., Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. Журналистка Ребекка Руиз, «вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», указало РУСАДА. «Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ. Кроме того, хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения», - цитирует «Интерфакс».