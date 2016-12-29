Рогозин объяснил ликвидацию «Спецстроя»

Вице-премьер, куратор ВПК Дмитрий Рогозин заявил, что «Спецстрой» был ликвидирован из-за плохой работы при строительстве космодрома Восточный. «На стройках без безобразия, к сожалению, не бывает, но на Восточном [с этим] боролись, и это даже привело к ликвидации «Спецстроя», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что строительство космодрома Восточный сопровождалось возбуждением ряда уголовных дел по фактам коррупции. «Ликвидация «Спецстроя» является последствием той критики со стороны правительства, которая была направлена на организацию этой работы, многочисленную систему субподрядов, коррупционные истории, которые вскрывались», - сказал вице-премьер.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства». Функции «Спецстроя» переданы Минобороны.