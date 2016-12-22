Упразднен Спецстрой при Минобороны

Подведомственный Министерству обороны Спецстрой упраздняется, его заменят восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые будут включены в состав Вооруженных сил и будут строить только спецобъекты для Минобороны. Как передает «Интерфакс», это объявил министр Сергей Шойгу. По его словам, это решение принято в рамках «серьезной реформы военно-строительного комплекса», задачи которой – преодолеть причины срывов сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сократить сокращение дебиторской задолженности и устранить сверхлимитное финансирование.

По словам министра, новая структура исключит промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству.

23 ноября о готовящейся ликвидации Спецстроя сообщил «Коммерсантъ». Газета писала, что эта структура перестанет существовать к середине 2017 г., а ее функции будут замкнуты на Минобороны напрямую. По сведениям издания, поводом для упразднения Спецстроя стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в тот день сказал, что существуют разные предложения о судьбе Спецстроя, но решение еще не принято.

На сайте Спецстроя сказано, что это федеральное агентство – федеральный орган исполнительной власти, который в интересах обороны и безопасности государства организует работы в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований. Среди основных задач агентства было указано не только строительство объектов специального назначения ради обороны и безопасности государства, в том числе ядерных объектов и объектов для хранению оружия массового поражения, но и обустройство войск, жилищное строительство для нужд армии, техническое прикрытие и восстановление автомобильных дорог оборонного значения и дорог общего пользования, поддержка единой сети электросвязи в стране в оборонных целях, помощь в ликвидации последствий природных катастроф.

В последние годы в адрес Спецстроя неоднократно высказывались претензии в связи с задержками работ по строительству космодрома Восточный, на объекты которого приходилось бросать даже студентов. В июле 2015 г. агентство критиковали после обрушения отремонтированной казармы ВДВ в Омске и гибели 24 военнослужащих.

Обрушение казармы в Омске

Алексей Мальгавко / РИА Новости В Омской области к 10.00 утра завершилась поисково-спасательная операция на завалах обрушившейся четырехэтажной казармы ВДВ 1/5 Алексей Мальгавко / РИА Новости Как сообщил "Интерфаксу" представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, 23 человека погибли, 19 — доставлены в стационары 2/5 Алексей Мальгавко / РИА Новости Прибывшие в Омск медицинские бригады госпиталей Бурденко, Вишневского и Мандрыка в настоящее время обследовали всех спасенных 3/5 Алексей Мальгавко / РИА Новости «Размер выплат каждой семье погибшего военнослужащего составит около 5,8 млн руб.», — сказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков (цитата по «Интерфаксу») 4/5 Алексей Мальгавко / РИА Новости По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК «Халатность», сказал Владимир Маркин «Интерфаксу», по его словам, виновным в обрушении части казармы под Омском грозит до десяти лет заключения 5/5

«У меня зреет мысль вызвать Спецстрою доктора», – заявлял в конце 2015 г. тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов, который обвинял агентство в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. В октябре 2016 г. ФАС выявила, что ФГУП «Спецстройинжиниринг» сорвало сроки выполнения работ по госконтрактам на 150 млрд руб. Как напоминал «Коммерсантъ», отставаний от графика строек не было только на 11 из 83 объектов агентства, а состояние 61 оценивалось как «критическое», отмечалось на октябрьском совещании в Генштабе.

Куратор космической отрасли вице-премьер Дмитрий Рогозин еще в ноябре 2015 г. писал президенту, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15–40% от стоимости заключенных контрактов, отдавая сторонним структурам не только основные работы, но даже создание проектно-сметной документации. Тогда Минобороны обещало реорганизовать работу агентства. В июле 2015 г. Шойгу в письме на имя председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой обещал, что до конца 2016 г. будут ликвидированы девять предприятий агентства, осуществляющих непрофильные, а также инжиниринговые услуги с элементами посредничества. «За первое полугодие 2016 г. сокращено количество субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, на 16%», – цитировал «Коммерсантъ».

В середине октября Спецстрой начали проверять сотрудники Главного контрольного управления президента, сообщал «Коммерсантъ». Начальник управления Константин Чуйченко инициировал ее после разгромного отчета о деятельности и состоянии Спецстроя, которое Путину представил аппарат правительства в сентябре. «Аудиторам предстоит оценить эффективность расходования агентством бюджетных средств, выделенных как в рамках государственного оборонного заказа, так и в других проектах – вроде строительства космодрома Восточный», – говорил источник газеты.

Минобороны занялось ликвидацией Спецстроя по итогам совещания у Путина в Сочи, писала газета. 21 ноября министр обороны Сергей Шойгу раздал список соответствующих поручений. По данным «Коммерсанта», ликвидационную комиссию должен был сформировать первый замминистра обороны Руслан Цаликов, а замминистра по финансам Татьяна Шевцова и замминистра по тылу Дмитрий Булгаков до 1 марта 2017 г. должны организовать передачу бюджетных ассигнований и материально-технических средств от Спецстроя к Минобороны.

Несколько дней назад гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что ликвидируемый Спецстрой не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 млрд руб. Он не исключил, что «если в результате ликвидации Спецстроя возникнут мощности, которые могли бы быть использованы на космодроме Восточный, то подумаем над тем, чтобы взять их под свое крыло», заявил Комаров. Этот вопрос он уже обсуждал с представителями Минобороны и получил заверения, что ведомство не планирует сохранить все активы Спецстроя, равно как и активно вовлекаться в работы по Восточному.