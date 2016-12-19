«Роскосмос»: Спецстрой не отчитался о выполнении работ на 30 млрд рублей

Ликвидируемый Спецстрой не отчитался по выполнению работ на космодроме Восточный примерно на 30 млрд руб., заявил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. Ситуация, по его словам, осложняется тем, что строителям не хватает 8,8 млрд руб. для завершения всех объектов. «Нам нужно где-то найти деньги, по всей видимости, это будут наши собственные средства – пустим их на достройку объектов, а затем предъявим строителям счет», – заявил гендиректор госкорпорации.

Работы по стартовому и техническому комплексам «в этом году не завершатся уже точно», хотя подрядчики брали на себя такие обязательства, сказал Комаров. Он пообещал, что работы по второй очереди точно будут «организовываться по другой схеме». «У нас не будет единственного исполнителя работ, которым был Спецстрой, поэтому начнем привлекать на конкурсной основе крупные подрядные организации, у которых есть необходимые человеческие и производственные ресурсы», – пообещал Комаров. По его словам, ликвидация агентства заставила госкорпорацию начать изучать возможность создания собственных мощностей и собственных подрядных организаций. «С учетом того, что строительные проекты будут длиться как минимум 10 лет, это логично», – сказал он.

В «Роскосмосе» не исключают, что «если в результате ликвидации Спецстроя возникнут мощности, которые могли бы быть использованы на космодроме Восточный, то подумаем над тем, чтобы взять их под свое крыло», заявил Комаров. Этот вопрос он уже обсуждал с представителями Минобороны и получил заверения, что ведомство не планирует сохранить все активы Спецстроя, равно как и активно вовлекаться в работы по Восточному.