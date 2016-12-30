Медведев назвал введение санкций администрацией Обамы «антироссийской агонией»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с последними действиями администрации президента США Барака Обамы.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP»,- написал Медведев в Twitter.

29 декабря США ввели новые антироссийские санкции за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В рамках этих ограничительных мер США высылают из страны 35 российских дипломатических работников. В черный список офиса США включены также шесть граждан России и пять российских организаций.

Бывший руководитель штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, которую он назначил на пост советника президента, заявила, что новые санкции США в отношении России частично направлены на ограничение действий Трампа.

«Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что частично он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. Мы часто думаем, что так оно и есть. Не так проходит мирная передача власти при демократии», — заявила Конуэй.