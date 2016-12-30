Украина подготовила иск к России о нарушении Договора о дружбе

Украина подготовила иск к России в международный суд о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом сообщил в пятницу, 30 декабря, заместитель министра иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», - сказал он в интервью агентству «Укринформ». По словам замминистра, Киев в течение года готовил соответствующий иск и теперь эта подготовка закончилась.

Пристайко также заявил, что Украина не планирует разрывать данный договор, так как его наличие дает возможность продолжать судебные тяжбы с Россией.

В Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 г. В конце 2008 г. действие договора было автоматически продлено на 10 лет.